Майкл Джордан продал особняк в Чикаго за 9,5 млн долларов
Дом продан за 9,5 миллиона долларов. Знаменитый баскетболист нашел покупателя в начале этого года, а окончательная сумма сделки снизилась с последней выставленной цены в 14,8 миллиона долларов.
В двухэтажном доме находится 9 спален, 5 каминов и 15 ванных комнат. Особняк построен в период с 1995 по 1997 год. Также в комплексе имеются крытый тренажерный зал, библиотека, сигарная комната, крытая баскетбольная площадка, лужайка для гольфа и гараж на 14 автомобилей.
Кроме того, там есть пейзажный бассейн, теннисный корт и ворота с номером 23 в натуральную величину.
Дом впервые появился на рынке в 2012 году с ценой 29 миллионов долларов. В прошлом году 6-кратный чемпион НБА также продал свою квартиру в Чикаго за 6,82 миллиона.
Особняк послужил фоном в клипе Трэвиса Скотта 2020 года «Franchise» с Young Thug и M.I.A.
В апреле 2023 года дом Джордана был ограблен 18-летним подростком, которому были предъявлены обвинения в трех правонарушениях.
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