6

Майкл Джордан продал особняк в Чикаго за 9,5 млн долларов

Майкл Джордан продал дом в Чикаго после 12 лет нахождения на рынке.

Дом продан за 9,5 миллиона долларов. Знаменитый баскетболист нашел покупателя в начале этого года, а окончательная сумма сделки снизилась с последней выставленной цены в 14,8 миллиона долларов.

В двухэтажном доме находится 9 спален, 5 каминов и 15 ванных комнат. Особняк построен в период с 1995 по 1997 год. Также в комплексе имеются крытый тренажерный зал, библиотека, сигарная комната, крытая баскетбольная площадка, лужайка для гольфа и гараж на 14 автомобилей.

Кроме того, там есть пейзажный бассейн, теннисный корт и ворота с номером 23 в натуральную величину.

Дом впервые появился на рынке в 2012 году с ценой 29 миллионов долларов. В прошлом году 6-кратный чемпион НБА также продал свою квартиру в Чикаго за 6,82 миллиона.

Особняк послужил фоном в клипе Трэвиса Скотта 2020 года «Franchise» с Young Thug и M.I.A.

В апреле 2023 года дом Джордана был ограблен 18-летним подростком, которому были предъявлены обвинения в трех правонарушениях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Complex
светская хроника
logoМайкл Джордан
logoНБА
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Коллекционная карточка Майкла Джордана продана за рекордные 2,928 млн долларов
163 июня, 06:13Фото
Коллекционная карточка Майкла Джордана продана за 925 тысяч долларов
1021 мая, 07:05Фото
Майкл Джордан открыл третью клинику в штате Северная Каролина
1210 мая, 19:28Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
НБА подтвердила правильность судейского решения в ключевом эпизоде матча «Рокетс» – «Уорриорз»
9 минут назад
Бронни Джеймс набрал 30 очков в выездном матче Лиги развития
118 минут назадВидео
CNN анонсировал 3-серийный сериал о Кобе Брайанте
38 минут назад
Кендрик Перкинс: «Оклахома» разберется с «Хьюстоном» в полуфинале Кубка НБА»
2сегодня, 04:44
НБА. 27 очков и 10 передач Притчарда помогли «Бостону» выиграть у «Детройта», «Майами» одолел «Торонто»
18сегодня, 04:14
Евролига. «Монако» в гостях разгромил «Фенербахче», «Реал» дома проиграл «Жальгирису» и другие результаты
12вчера, 22:37
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у московского «Динамо» и увеличил серию до 12-0, МБА победила «Енисей» и другие результаты
вчера, 21:25
«Прошли путь от «Решения» к заблуждению». Колин Каухерд считает, что Бронни Джеймс – не игрок уровня НБА
12вчера, 20:53
Чарльз Баркли о «Рокетс»: «Они понятия не имеют, как играть в баскетбол»
5вчера, 20:29
Билеты на Кубок НБА в Лас-Вегасе подешевели после того, как были определены команды
7вчера, 20:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Верить и бороться до последней секунды». Душко Иванович вернулся в Евролигу с победы над своей бывшей командой «Басконией» за счет 3+1 на последней секунде
сегодня, 04:35
Трехочковый с фолом от Уилла Клайберна принесли «Виртусу» победу над «Басконией»
сегодня, 04:11Видео
Чендлер Парсонс: «В «Хьюстоне» Джимми Батлер будет считать себя первой опцией. Это не лучшая ситуация для него»
1вчера, 19:47
«Кингз» отказываются обсуждать возможный обмен Кигана Мюррэя
1вчера, 19:32
Лу Уильямс: «Лучшим вариантом для Джимми Батлера являются «Рокетс»
4вчера, 18:59
«Поднял бы Фокса и Сабониса до небес». Руководитель НБА советует Леброну Джеймсу перейти в «Сакраменто»
3вчера, 18:39
Лу Уильямс: «Лицом женской НБА по-прежнему является Эйджа Уилсон»
вчера, 18:16
Стефен Карри: «Необходимо решить проблему нулевых засух в концовках, иначе будем посредственной командой»
5вчера, 16:50
Майк Браун: «Как плеймейкер Домас Сабонис лучше, чем Никола Йокич»
11вчера, 16:18
Диллон Брукс во время интервью Джейлена Грина: «Пусть валят обратно в Голден Стэйт»
4вчера, 15:57Видео
Рекомендуем