«Ты двинул моему корешу между ног!» Фред Ванвлит напомнил Дрэймонду Грину об эпизоде со Стивеном Адамсом
Игрок «Хьюстона» во время участия в шоу Дрэймонда Грина и Бэрона Дэвиса заявил, что форвард «Голден Стэйт» ударил его нынешнего одноклубника Стивена Адамса ногой в пах.
Ванвлит отреагировал на заявление Грина о том, что между ним и Адамсом существует взаимное уважение.
Грин: У нас со Стивеном Адамсом все нормально. Думаю, что присутствует взаимное уважение.
Ванвлит: Разве ты не пнул моего кореша по яйцам, мужик?
Грин: Слушай, во-первых, я пытался изобразить нарушение. Я рисовал фол и добился своего.
Ванвлит: Ты двинул моему корешу между ног, заканчивай с этим дерьмом!
Грин: Я действительно пытался нарисовать фол, понимаешь, о чем я?
Ванвлит: Да они даже правило придумали из-за тебя.
Грин: Да, они это сделали. Меня постоянно пинают, но никто не меняет правила, когда меня пинают. Меня постоянно пинают, и они говорят: «Ну, обычное нарушение». Нет, я знаю, что есть правило. Оно создано под меня.
Грин печально известен тем, что дважды ударил Адамса в пах во время финала Западной конференции 2016 года между «Уорриорз» и «Тандер».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий