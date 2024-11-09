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«Ты двинул моему корешу между ног!» Фред Ванвлит напомнил Дрэймонду Грину об эпизоде со Стивеном Адамсом

Фред Ванвлит вывел Дрэймонда Грина на чистую воду.

Игрок «Хьюстона» во время участия в шоу Дрэймонда Грина и Бэрона Дэвиса заявил, что форвард «Голден Стэйт» ударил его нынешнего одноклубника Стивена Адамса ногой в пах.

Ванвлит отреагировал на заявление Грина о том, что между ним и Адамсом существует взаимное уважение.

Грин: У нас со Стивеном Адамсом все нормально. Думаю, что присутствует взаимное уважение.

Ванвлит: Разве ты не пнул моего кореша по яйцам, мужик?

Грин: Слушай, во-первых, я пытался изобразить нарушение. Я рисовал фол и добился своего.

Ванвлит: Ты двинул моему корешу между ног, заканчивай с этим дерьмом!

Грин: Я действительно пытался нарисовать фол, понимаешь, о чем я?

Ванвлит: Да они даже правило придумали из-за тебя.

Грин: Да, они это сделали. Меня постоянно пинают, но никто не меняет правила, когда меня пинают. Меня постоянно пинают, и они говорят: «Ну, обычное нарушение». Нет, я знаю, что есть правило. Оно создано под меня.

Грин печально известен тем, что дважды ударил Адамса в пах во время финала Западной конференции 2016 года между «Уорриорз» и «Тандер». 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Steven Adams Stats
logoГолден Стэйт
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logoНБА
logoДрэймонд Грин
logoСтивен Адамс
logoФред Ванвлит
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