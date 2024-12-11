МБА-МАИ опубликовала ролик с прослушкой скамейки

МБА-МАИ выяснила, о чем говорят на скамейке команды.

На странице VK столичного клуба вышел ролик под названием «Прослушка на матче Единой Лиги ВТБ ».

Пресс-служба МБА-МАИ повесила микрофон на тренера-скаута Евгения Сорокина и записала разговоры игроков и тренеров команды во время домашнего матча против «Астаны».

«О чем говорят на скамейке команды во время матча? Мы повесили микрофон на тренера-скаута МБА-МАИ Евгения Сорокина и теперь можем ответить на этот вопрос! Отличная возможность почувствовать себя внутри команды – смотрим!» – говорится в описании к видео.