МБА-МАИ опубликовала ролик с прослушкой скамейки
МБА-МАИ выяснила, о чем говорят на скамейке команды.
На странице VK столичного клуба вышел ролик под названием «Прослушка на матче Единой Лиги ВТБ».
Пресс-служба МБА-МАИ повесила микрофон на тренера-скаута Евгения Сорокина и записала разговоры игроков и тренеров команды во время домашнего матча против «Астаны».
«О чем говорят на скамейке команды во время матча? Мы повесили микрофон на тренера-скаута МБА-МАИ Евгения Сорокина и теперь можем ответить на этот вопрос! Отличная возможность почувствовать себя внутри команды – смотрим!» – говорится в описании к видео.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальная VK-страница МБА-МАИ
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