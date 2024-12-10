Игроки НБА пропускают из-за травм на 40% больше матчей, чем в прошлом сезоне

Представлен график пропущенных матчей из-за травм и болезней.

Журналист Лев Акабас опубликовал график с количеством матчей, пропущенных игроками НБА из-за травм и болезней, по неделям.

«Игроки НБА пропустили из-за травм на 40% больше матчей, чем на этом этапе в прошлом сезоне», – пишет Акабас.