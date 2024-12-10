Игроки НБА пропускают из-за травм на 40% больше матчей, чем в прошлом сезоне
Представлен график пропущенных матчей из-за травм и болезней.
Журналист Лев Акабас опубликовал график с количеством матчей, пропущенных игроками НБА из-за травм и болезней, по неделям.
«Игроки НБА пропустили из-за травм на 40% больше матчей, чем на этом этапе в прошлом сезоне», – пишет Акабас.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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