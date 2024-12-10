Брайан Уиндхорст: «Лавин проводит отличный сезон, но я не слышал, что им кто-то интересуется. Два года назад было бы иначе, но сейчас в НБА другие правила»

Брайан Уиндхорст предполагает, что «Буллс» будет сложно обменять Зака Лавина.

Защитник «Буллс» заработает 138 миллионов долларов до конца сезона-26/27, включая опцию игрока. Инсайдер ESPN заявил, что с учетом новых финансовых ограничений в НБА вряд ли кто-то рискнет взять на себя такой контракт даже с учетом хорошей игры баскетболиста.

«Лавин проводит отличный сезон, но я не слышал, что им кто-то интересуется. Два года назад было бы иначе, но сейчас в НБА другие правила.

Лавин играет достаточно хорошо, чтобы его можно было обменять, и если бы это было два года назад, думаю, у него были бы неплохие шансы на смену команды. Пока же никаких новостей. Посмотрим, у нас осталось два месяца», – сказал журналист.