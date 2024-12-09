Джастин Робинсон останется в «Трапани Шарк» до лета 2026 года

Джастин Робинсон продлил контракт с «Трапани Шарк».

Американский защитник (27 лет, 185 см) перебрался в Европу в «Бреоган» в прошлом сезоне после трех лет в НБА и двух в чемпионате Австралии. Этим летом баскетболист сменил Испанию на Италию и присоединился к «Трапани Шарк». Клуб успешно выступает в национальном чемпионате и занимает 2-е место с результатом 8-2.

На счету Робинсона 16,9 очка, 4 подбора и 6,2 передачи в среднем при 38,3% реализации бросков из-за дуги.

Клуб объявил о продлении контракта с баскетболистом до лета 2026 года.