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Джастин Робинсон останется в «Трапани Шарк» до лета 2026 года

Джастин Робинсон продлил контракт с «Трапани Шарк».

Американский защитник (27 лет, 185 см) перебрался в Европу в «Бреоган» в прошлом сезоне после трех лет в НБА и двух в чемпионате Австралии. Этим летом баскетболист сменил Испанию на Италию и присоединился к «Трапани Шарк». Клуб успешно выступает в национальном чемпионате и занимает 2-е место с результатом 8-2.

На счету Робинсона 16,9 очка, 4 подбора и 6,2 передачи в среднем при 38,3% реализации бросков из-за дуги.

Клуб объявил о продлении контракта с баскетболистом до лета 2026 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Трапани Шарк»
logoчемпионат Италии
logoДжастин Робинсон 1997
logoТрапани Шарк
logoБреоган
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