Кеннет Фарид набрал 4 очка и сделал 9 подборов в дебютном матче в Италии
Кеннет Фарид дебютировал в чемпионате Италии.
Бывший игрок НБА вышел на замену в своем дебютном матче итальянской лиги за «Реджо-Эмилию». Фарид набрал 4 очка, сделал 9 подборов и 2 блок-шота за 18 минут на паркете и был удален за фолы.
«Реджо-Эмилия» обыграла в гостях «Наполи» со счетом 84:76 и одержала третью победу подряд в Серии А.
На счету Фарида почти 500 матчей в НБА за «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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