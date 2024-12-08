Кеннет Фарид набрал 4 очка и сделал 9 подборов в дебютном матче в Италии

Кеннет Фарид дебютировал в чемпионате Италии.

Бывший игрок НБА вышел на замену в своем дебютном матче итальянской лиги за «Реджо-Эмилию». Фарид набрал 4 очка, сделал 9 подборов и 2 блок-шота за 18 минут на паркете и был удален за фолы.

«Реджо-Эмилия» обыграла в гостях «Наполи » со счетом 84:76 и одержала третью победу подряд в Серии А.

На счету Фарида почти 500 матчей в НБА за «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон».