Главный тренер «Парижа» Тьяго Сплиттер: «Это особенный коллектив»

Тьяго Сплиттер высоко оценивает свою команду.

В последний раз «Париж » проигрывал в конце октября. На счету клуба 14 побед подряд в чемпионате Франции и Евролиге . 39-летний бразильский специалист стал главным тренером команды этим летом.

«С момента моего прихода в коллектив я чувствовал, что они исключительные. Это особенная группа игроков, не просто индивидуально, но как коллектив. Их невероятно здорово тренировать. Мне очень повезло», – заявил Сплиттер .

Специалист отработал год в качестве ассистента в штабе Име Удоки в «Хьюстоне » до перехода во французский клуб.