Главный тренер «Парижа» Тьяго Сплиттер: «Это особенный коллектив»
Тьяго Сплиттер высоко оценивает свою команду.
В последний раз «Париж» проигрывал в конце октября. На счету клуба 14 побед подряд в чемпионате Франции и Евролиге. 39-летний бразильский специалист стал главным тренером команды этим летом.
«С момента моего прихода в коллектив я чувствовал, что они исключительные. Это особенная группа игроков, не просто индивидуально, но как коллектив. Их невероятно здорово тренировать. Мне очень повезло», – заявил Сплиттер.
Специалист отработал год в качестве ассистента в штабе Име Удоки в «Хьюстоне» до перехода во французский клуб.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
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