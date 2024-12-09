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«Филадельфия» не планирует обменивать Гершона Ябуселе

Позиции Гершона Ябуселе в «Филадельфии» прочны.

«Сиксерс» не планируют обменивать французского «большого», сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источники.

Журналист добавляет, что команда «в восторге» от игры Ябуселе, который в среднем набирает по 10,1 очка и 5,8 подбора за матч.

Ябуселе подписал 1-летний контракт на сумму 2,09 миллиона ​​долларов в межсезонье.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
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