Впервые за 25 лет «Лейкерс» и «Клипперс» проведут домашние матчи в Лос-Анджелесе одновременно
Сегодня «Лейкерс» и «Клипперс» сыграют домашние матчи одновременно.
Журналист Джастин Руссо отметил, что впервые за 25 лет «Клипперс» «Лейкерс» проведут свои домашние матчи в Лос-Анджелесе одновременно.
В 5.00 по московскому времени «Клипперс» примут «Хьюстон» в «Интуит Доуме». В 5.30 «Лейкерс» начнут встречу с «Портлендом» на «Crypto.com-арене».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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