Впервые за 25 лет «Лейкерс» и «Клипперс» проведут домашние матчи в Лос-Анджелесе одновременно

Сегодня «Лейкерс» и «Клипперс» сыграют домашние матчи одновременно.

Журналист Джастин Руссо отметил, что впервые за 25 лет «Клипперс» «Лейкерс » проведут свои домашние матчи в Лос-Анджелесе одновременно.

В 5.00 по московскому времени «Клипперс » примут «Хьюстон » в «Интуит Доуме». В 5.30 «Лейкерс» начнут встречу с «Портлендом » на «Crypto.com-арене».