Андрей Ведищев о победе над «Уралмашем»: «Нужно было вернуться на победный путь»
Андрей Ведищев прокомментировал гостевую победу «Локо» над «Уралмашем» – 90:83.
«Мы рады выиграть в Екатеринбурге. «Уралмаш» – очень солидные соперники в этом сезоне. У нас был неудачный матч в Самаре, нужно было вернуться на победный путь.
Мы не использовали очень много открытых бросков из-под кольца, мазали штрафные, но тем не менее, сыграли командно и умно», – отметил главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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