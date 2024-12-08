Андрей Ведищев о победе над «Уралмашем»: «Нужно было вернуться на победный путь»

Андрей Ведищев прокомментировал гостевую победу «Локо» над «Уралмашем» – 90:83.

«Мы рады выиграть в Екатеринбурге. «Уралмаш » – очень солидные соперники в этом сезоне. У нас был неудачный матч в Самаре, нужно было вернуться на победный путь.

Мы не использовали очень много открытых бросков из-под кольца, мазали штрафные, но тем не менее, сыграли командно и умно», – отметил главный тренер «Локомотива-Кубань».