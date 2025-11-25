  • Спортс
  • «Миннесота» проиграла «Сакраменто» в овертайме, упустив 10-очковое преимущество за 3 минуты до конца четвертой четверти
10

«Миннесота» проиграла «Сакраменто» в овертайме, упустив 10-очковое преимущество за 3 минуты до конца четвертой четверти

«Вулвс» пропустили рывок «Кингс» в конце 4-й четверти и уступили в овертайме.

 «Сакраменто» воспользовался вторым подряд коллапсом «Миннесоты», совершив рывок в концовке основного времени и переиграв «Тимбервулвс» со счетом 117:112 в овертайме.

В пятницу вечером в Финиксе «волки» упустили преимущество в 8 очков за последнюю минуту матча и проиграли 113:114. Против «Кингс» они вели на 10 очков за три минуты до конца.

Форвард «королей» Демар Дерозан сравнял счет (101:101), реализовав два штрафных броска за 34 секунды до конца основного времени. Затем защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс промахнулся со средней, а Дерозан и защитник «Кингс» Малик Монк не реализовали свои попытки в последней атаке четвертой четверти.

Дерозан реализовал все 15 своих штрафных бросков и набрал 33 очка. Форвард Киган Мюррей добавил 26 очков и 14 подборов, а Малик Монк записал на свой счет 22 очка.

Энтони Эдвардс набрал 43 очка за «Миннесоту». Форвард Джулиус Рэндл и защитник Донте Дивинченцо набрали по 17 очков каждый, а центровой Наз Рид добавил 15.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
«Никчемный ниггер, не зазнавайся! Я не боюсь какого-то торонтовского ниггера». Энтони Эдвардс, Наз Рид и Диллон Брукс устроили треш-ток во время матча
23 ноября, 10:21
