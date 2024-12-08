Лука Дончич забросил трехочковый одной рукой в движении от середины площадки на последних секундах первой половины матча
Лука Дончич реализовал сложный бросок.
Словенский разыгрывающий попал с середины площадки, бросая одной рукой в движении при сопротивлении игрока «Торонто». Трехочковый на последних секундах первой половины матча позволил «Далласу» уйти на перерыв с отрывом в 16 очков. Игра закончилась в пользу игравших на выезде «Мэверикс» (125:118). Дончич оформил трипл-дабл (30+13+11).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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