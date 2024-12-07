Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» – «Мерсин», «Бахчешехир» – «Маниса»
Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Бююкчекмедже» примет «Мерсин», «Бахчешехир» сыграет с «Манисой».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тофаш – 8-0, Анадолу Эфес – 7-1, Фенербахче – 7-1, Каршияка – 7-2, Бешикташ – 6-2, Галатасарай – 5-3, Бахчешехир – 5-3, Тюрк Телеком – 4-4, Бурсаспор – 4-4, Мерсин – 3-5, Петким Спор – 3-5, Дарушафака – 2-7, Меркезефенди – 1-7, Яловаспор – 1-7, Бююкчекмедже – 1-7, Маниса – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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