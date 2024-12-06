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Де’Аарон Фокс выпускает модель кроссовок Fox 1 в сотрудничестве с Curry Brand

Первая модель кроссовок Де’Аарона Фокса выходит в продажу.

«Мы хотим, чтобы она выглядела свежей и отражала мой характер.

Эта модель выделяет. Именные кроссовки делаются под тебя, под твою игру и стиль.

Смешно, когда фанаты спрашивают, почему я стал партнером Стефа Карри. Это бизнес, я продвигаю его бренд, а он – мой. С деловой точки зрения нет вообще никаких негативных сторон», – рассказал разыгрывающий «Сакраменто».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ника Деполы
кроссовки
logoНБА
logoСакраменто
logoСтефен Карри
logoДе'Аарон Фокс
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