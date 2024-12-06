Лу Уильямс: «Если «Кавальерс» будут здоровыми, они станут головной болью для многих команд»
Лу Уильямс высоко оценивает игру «Кливленда».
«Это настоящая команда. Они здесь надолго. Если они останутся здоровыми, а это относится ко всем командам лиги, то станут головной болью для многих клубов. Они уже побеждали в матчах против команд, которых мы считаем претендентами на титул. Теперь мы должны учитывать их в обсуждении лидеров, как мы начали делать с «Оклахомой» в прошлом году. У них молодые, но опытные игроки, парни уровня Матча всех звезд. Они готовы бороться прямо сейчас.
Хочу особо отметить Кенни Эткинсона. Это та же команда, что и в прошлом году. Те же игроки. Но совершенно другой баскетбол. Новая система, энергия, задор. Им нравится их баскетбол. Иногда нужен человек, который направит вас в нужном направлении, Эткинсону это удалось», – заключил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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