У «Оклахомы» положительное соотношение перехватов к потерям

«Оклахома» идет на старте сезона с уникальным показателем .

У «Тандер» после 22 матчей положительное соотношение перехватов к потерям – 264 к 249 (+15).

На данном этапе сезона ни у одной из команд в истории НБА не было подобного результата (в таблице данные по итогам 21 игры).

«Оклахома» лидирует на Западе с результатом 17-5.