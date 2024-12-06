У «Оклахомы» положительное соотношение перехватов к потерям
«Оклахома» идет на старте сезона с уникальным показателем .
У «Тандер» после 22 матчей положительное соотношение перехватов к потерям – 264 к 249 (+15).
На данном этапе сезона ни у одной из команд в истории НБА не было подобного результата (в таблице данные по итогам 21 игры).
«Оклахома» лидирует на Западе с результатом 17-5.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA TV
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