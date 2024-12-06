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Адриатическая лига. «Задар» примет «Дубай»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Хорватский «Задар» примет представляющий ОАЭ «Дубай».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 10-0,  Црвена Звезда Сербия – 8-2, Будучность Черногория – 7-2, Дубай ОАЭ – 7-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-3, ФМП Сербия – 5-5, Мега Сербия – 5-5, Спартак Суботица Сербия – 4-4,  Задар Хорватия – 4-6, Студентски центар Черногория – 4-6, Сплит Хорватия – 4-6, КРКА Словения – 4-6, Цедевита-Олимпия Словения – 4-6, Борац Чачак Сербия – 3-7, Цибона Хорватия – 2-8, Морнар Бар Черногория – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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