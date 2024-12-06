Дуайт Ховард попытался успокоить болельщиков «Лейкерс»: «Когда это было действительно важно, мы обыграли «Хит»

Дуайт Ховард попытался успокоить болельщиков «Лейкерс» после разгрома от «Хит».

Калифорнийцы в среду проиграли в Майами со счетом 93:134.

«Когда это было действительно важно, мы обыграли «Хит» 🥶», – написал бывший игрок «озерников» в соцсетях.

«Лейкерс » с Ховардом в составе справились с «Майами » в финальной серии 2020 года.