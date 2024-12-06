Дуайт Ховард попытался успокоить болельщиков «Лейкерс»: «Когда это было действительно важно, мы обыграли «Хит»
Дуайт Ховард попытался успокоить болельщиков «Лейкерс» после разгрома от «Хит».
Калифорнийцы в среду проиграли в Майами со счетом 93:134.
«Когда это было действительно важно, мы обыграли «Хит» 🥶», – написал бывший игрок «озерников» в соцсетях.
«Лейкерс» с Ховардом в составе справились с «Майами» в финальной серии 2020 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дуайта Ховарда
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