Дуайт Ховард о чемпионстве в «пузыре»: «Это точно был самый сложный финал»

Теги Лейкерс Майами Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Дуайт Ховард оценил сложность чемпионского титула «Лейкерс» 2020 года.

Экс-игрок «озерников» считает, что победа команды в «пузыре» была очень сложной.

«Это был самый сложный финал, однозначно! Даже сложнее, чем когда я играл против Кобе и «Лейкерс» в 2009 году 💯

Любой игрок, которого вы спросите, скажет вам то же самое, неважно, из какой команды 🤷🏾‍♂️», – написал Дуайт.

В финальной серии калифорнийцы в шести матчах одолели «Майами».

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