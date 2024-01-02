Дуайт Ховард о чемпионстве в «пузыре»: «Это точно был самый сложный финал»

Дуайт Ховард оценил сложность чемпионского титула «Лейкерс» 2020 года.

Экс-игрок «озерников» считает, что победа команды в «пузыре» была очень сложной.

«Это был самый сложный финал, однозначно! Даже сложнее, чем когда я играл против Кобе и « » в 2009 году 💯

Любой игрок, которого вы спросите, скажет вам то же самое, неважно, из какой команды 🤷🏾‍♂️», – написал .

В финальной серии калифорнийцы в шести матчах одолели « ».