Душко Иванович – новый главный тренер «Виртуса»
Душко Иванович назначен новым главным тренером итальянского «Виртуса».
67-летний черногорский специалист сменил Луку Банки, который подал в отставку по итогам матча Евролиги против берлинской «Альбы» (88:90).
Иванович возвращается в Евролигу, где он последний раз руководил «Басконией» в сезоне-2023/24. Тренер был уволен после того, как команда не вышла в плей-офф ACB и проиграла «Реалу» со счетом 0-3 в плей-офф Евролиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Виртуса» в соцсети X
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