Душко Иванович – новый главный тренер «Виртуса»

Душко Иванович назначен новым главным тренером итальянского «Виртуса».

67-летний черногорский специалист сменил Луку Банки , который подал в отставку по итогам матча Евролиги против берлинской «Альбы» (88:90).

Иванович возвращается в Евролигу , где он последний раз руководил «Басконией» в сезоне-2023/24. Тренер был уволен после того, как команда не вышла в плей-офф ACB и проиграла «Реалу» со счетом 0-3 в плей-офф Евролиги.