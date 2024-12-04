Дэмиан Лиллард поднялся на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА
Дэмиан Лиллард обошел Хэла Грира по количеству очков за карьеру.
Набрав 21 очко в матче против «Детройта» (128:107), разыгрывающий «Милуоки» обошел Хэла Грира (21 586) по количеству очков за карьеру и поднялся на 40-е место в истории лиги по этому показателю.
На данный момент на счету Лилларда 21 593 очка. 39-е место в списке занимает Лэрри Берд с 21 791 очком.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт репортера Эрика Нема в соцсети X
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