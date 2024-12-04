Дэмиан Лиллард поднялся на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА

Дэмиан Лиллард обошел Хэла Грира по количеству очков за карьеру.

Набрав 21 очко в матче против «Детройта» (128:107), разыгрывающий «Милуоки » обошел Хэла Грира (21 586) по количеству очков за карьеру и поднялся на 40-е место в истории лиги по этому показателю.

На данный момент на счету Лилларда 21 593 очка. 39-е место в списке занимает Лэрри Берд с 21 791 очком.