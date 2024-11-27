37 очков и 12 передач от Дэмиана Лилларда помогли «Милуоки» выиграть у «Майами»

«Милуоки» взял верх над «Майами» – 106:103.

Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард набрал 37 очков, 3 подбора и 12 передач.

За 38 минут Лиллард реализовал 10 из 17 с игры (8 из 13 из-за дуги) и 9 из 9 с линии.

«Милуоки » одержал 5 побед подряд и занимает 5-е место в Восточной конференции.