37 очков и 12 передач от Дэмиана Лилларда помогли «Милуоки» выиграть у «Майами»
«Милуоки» взял верх над «Майами» – 106:103.
Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард набрал 37 очков, 3 подбора и 12 передач.
За 38 минут Лиллард реализовал 10 из 17 с игры (8 из 13 из-за дуги) и 9 из 9 с линии.
«Милуоки» одержал 5 побед подряд и занимает 5-е место в Восточной конференции.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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