Видео
2

37 очков и 12 передач от Дэмиана Лилларда помогли «Милуоки» выиграть у «Майами»

«Милуоки» взял верх над «Майами» – 106:103.

Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард набрал 37 очков, 3 подбора и 12 передач.

За 38 минут Лиллард реализовал 10 из 17 с игры (8 из 13 из-за дуги) и 9 из 9 с линии.

«Милуоки» одержал 5 побед подряд и занимает 5-е место в Восточной конференции.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoМайами
logoДэмиан Лиллард
logoМилуоки
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард набрали 63 очка на двоих в победном матче с «Шарлотт»
24 ноября, 05:42Видео
Ламело Болл установил рекорд карьеры по результативности, набрав 50 очков в проигранном матче с «Бакс»
624 ноября, 04:40Видео
Дэмиан Лиллард стал автором победного попадания в матче с «Хьюстоном»
719 ноября, 04:53Видео
Гилберт Аренас: «Нападение Дока Риверса не может набирать очки»
28 ноября, 20:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джей Джей Редик: «Возможно, «Лейкерс» нужно пересмотреть защитные схемы»
112 минут назад
НБА. «Финикс» разгромил «Лейкерс», «Хьюстон» одолел «Миннесоту» в овертайме и другие результаты
12036 минут назад
Вембаньяма набрал 34 очка, 7 подборов и 3 блок-шота, «Сан-Антонио» одержал четвертую победу подряд
240 минут назадВидео
«Милуоки» одержал 5 побед подряд и занимает 5-е место в Восточной конференции
249 минут назад
У «Лейкерс» Редика после 17 матчей точно такой же результат, как и в прошлом сезоне
13сегодня, 05:38
Яннис Адетокумбо пропустил матч с «Майами» из-за проблем с коленом
сегодня, 05:34
Пол Джордж о неудачном старте сезона для «Сиксерс»: «На 100 процентов уверен, что мы исправим это»
2сегодня, 05:20
Би Джей Армстронг о современном баскетболе: «Какие-то роботы бегают туда-сюда по площадке. Трехочковые, лэй-апы, попытки заработать фол»
6сегодня, 04:46
Стивен Эй Смит о новом формате Матча звезд: «Ужас просто. Пустая трата времени»
2сегодня, 04:31
«Сакраменто» близок к подписанию Джея Краудера
1сегодня, 04:16
Ко всем новостям
Последние новости
Кендрик Перкинс: «Когда Джамал Мюррэй говорит о концентрации, он говорит самому себе»
1вчера, 21:15
Пол Джордж надеется вернуться на следующей неделе
1вчера, 18:46
Ламело Болл – лидер по количеству очков, набранных в 4-й четверти
1вчера, 17:44
Мозес Райт попал в больницу с симптомами респираторной инфекции
вчера, 17:14
«Хочу играть». Ям Мадар недоволен игровым временем и может покинуть «Баварию»
вчера, 16:22
Сергей Моня о сборной России: «Самое главное, что в нашей стране есть такая команда»
1вчера, 15:59
Евролига оштрафовала «Партизан» за оскорбительные скандирования болельщиков
вчера, 15:21
Евролига оштрафовала Кендрика Нанна на 5 000 евро за критику судейства
вчера, 14:23
Джа Морэнт: «Это мой единственный данк за сезон»
вчера, 13:54Видео
«Чикаго» все еще пытается обменять Зака ​​Лавина и Николу Вучевича
3вчера, 13:36