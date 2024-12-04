Джа Морэнт: «Вообще не нацелен на исполнение данков. Я абсолютно серьезен»

Джа Морэнт объяснил изменения в стиле игры.

«Вообще не нацелен на исполнение данков. Все думают, что я прикидываюсь. А я абсолютно серьезен», – сказал лидер «Мемфиса », который в последние годы был одним из самых ярких игроков НБА .

В ноябре Морэнт пропустил 8 матчей из-за проблем с бедром после того, как во время аллей-упа с ним в контакт вступил Кристиан Колоко из «Лейкерс».

«Иногда происходит контакт в воздухе, фол не фиксируется, а я надолго оказываюсь вне игры. Иногда фол может быть и зафиксирован, но я все равно ударяюсь о паркет. И после игры я ощущаю последствия таких падений. Так что мне приходится делать выбор, приятель. Два очка – это два очка. Я сделал то, что должен был. Это все, что имеет значение», – считает разыгрывающий.