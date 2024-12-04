«Мэвз» в 4-й четверти исполнили на 23 штрафных больше, чем «Гризлис» (26-3). Это самая крупная разница с 2015 года

«Даллас» победил «Мемфис» (121:116) при необычных обстоятельствах .

«Мэверикс» в 4-й четверти исполнили на 23 штрафных больше, чем «Гризлис» (26-3). Это самая крупная разница для заключительных 12-минуток с 2015 года, когда у «Клипперс» было «+24» в матче со «Сперс».

Деандре Джордан тогда исполнил 14 штрафных в решающей четверти.

«Гризлис» уступили «Мэверикс» в последнем матче группового этапа Кубка НБА и выбыли из борьбы за трофей. Суммарно техасцы также значительно превзошли соперника по штрафным – 44 на 14.

В составе «Далласа » один Лука Дончич исполнил больше штрафных, чем вся команда соперника (16).