«Мэвз» в 4-й четверти исполнили на 23 штрафных больше, чем «Гризлис» (26-3). Это самая крупная разница с 2015 года
«Даллас» победил «Мемфис» (121:116) при необычных обстоятельствах .
«Мэверикс» в 4-й четверти исполнили на 23 штрафных больше, чем «Гризлис» (26-3). Это самая крупная разница для заключительных 12-минуток с 2015 года, когда у «Клипперс» было «+24» в матче со «Сперс».
Деандре Джордан тогда исполнил 14 штрафных в решающей четверти.
«Гризлис» уступили «Мэверикс» в последнем матче группового этапа Кубка НБА и выбыли из борьбы за трофей. Суммарно техасцы также значительно превзошли соперника по штрафным – 44 на 14.
В составе «Далласа» один Лука Дончич исполнил больше штрафных, чем вся команда соперника (16).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Тима Макмана
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