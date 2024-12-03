«Не знаю, есть ли сейчас хоть одна». Пэт Райли заявил, что в истории НБА было всего три династии
Пэт Райли считает, что в истории НБА было всего три династии.
«На моей памяти было три династии — «Бостон» 60-х — 11 чемпионских титулов за 13 лет с Биллом Расселлом. Вот почему его номер висит на каждой арене в лиге, потому что он этого заслуживает.
Затем «Лейкерс», «Шоутайм», пять титулов за девять лет, вот это была династия. 6-7 лет Майкла Джордана были, без сомнения, династическими. Не знаю, есть ли сейчас хоть одна», – сказал президент «Майами» в подкасте The OGs.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The OGs
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости