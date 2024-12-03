«Не знаю, есть ли сейчас хоть одна». Пэт Райли заявил, что в истории НБА было всего три династии

Пэт Райли считает, что в истории НБА было всего три династии.

«На моей памяти было три династии — «Бостон » 60-х — 11 чемпионских титулов за 13 лет с Биллом Расселлом. Вот почему его номер висит на каждой арене в лиге, потому что он этого заслуживает.

Затем «Лейкерс », «Шоутайм», пять титулов за девять лет, вот это была династия. 6-7 лет Майкла Джордана были, без сомнения, династическими. Не знаю, есть ли сейчас хоть одна», – сказал президент «Майами » в подкасте The OGs.