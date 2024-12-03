Лука Шаманич подпишет открытый контракт с «Цибоной»
Лука Шаманич возвращается на площадку.
Хорватский форвард (24 года, 208 см) подпишет открытый контракт с «Цибоной».
Статус соглашения подразумевает возможность свободного перехода в другой клуб по ходу сезона-24/25.
В сентябре Шаманич покинул «Фенербахче» и вернулся в Хорватию по личным причинам.
В ноябре 19-й номер драфта-2019 представлял Хорватию в отборочных матчах Евробаскета-2025, набирая в среднем 5,5 очка в двух играх против Боснии и Герцеговины.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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