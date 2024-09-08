Хорватская «Цибона» подписала Питера Джока и Энтони Барбера
Питер Джок и Энтони Барбер присоединились к «Цибоне»
Атакующий защитник Питер Джок (30 лет, 198 см) показал себя в игре за сборную Южного Судана на олимпийском баскетбольном турнире, где набирал 7,7 очка и 5 подборов за матч.
Энтони Барбер был выбран 24-м на драфте-2013 НБА, но провел всего три игры в лиге за «Атланту» в 2021 году. Прошлый сезон 30-летний разыгрывающий (188 см) провел в канадской лиге CEBL, набирая 19,2 очка и 3,9 подбора в среднем.
Кроме них к составу клуба присоединились 18-летний хорватский центровой Йосип Павкович (206 см) и 17-летний форвард Борна Катанович (197 см).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Цибоны»
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