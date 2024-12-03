Гилберт Аренас: «Верните Дарвина Хэма в «Лейкерс». Им же нужно кого-то винить»
Гилберт Аренас посмеялся над «Лейкерс».
После разгромного поражения от «Миннесоты» (80:109) калифорнийцы с результатом 12-9 занимают 8-е место на Западе.
«Кто-то у них должен сказать: верните Дарвина Хэма. Нам же нужно кого-то винить.
Это все тренер! Во всем виноват тренер», – произнес бывший игрок НБА во время стрима.
«Лейкерс» отправили Дарвина Хэма в отставку после вылета в первом раунде плей-офф-2024.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Playback
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости