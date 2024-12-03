Гилберт Аренас: «Верните Дарвина Хэма в «Лейкерс». Им же нужно кого-то винить»

Гилберт Аренас посмеялся над «Лейкерс».

После разгромного поражения от «Миннесоты» (80:109) калифорнийцы с результатом 12-9 занимают 8-е место на Западе.

«Кто-то у них должен сказать: верните Дарвина Хэма . Нам же нужно кого-то винить.

Это все тренер! Во всем виноват тренер», – произнес бывший игрок НБА во время стрима.

«Лейкерс » отправили Дарвина Хэма в отставку после вылета в первом раунде плей-офф-2024.