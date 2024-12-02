Док Риверс сомневается в участии Криса Миддлтона в ближайшем матче с «Детройтом»

Крис Миддлтон должен скоро дебютировать в сезоне.

Форвард «Бакс» участвовал в игре 5 на 5 во время тренировки команды. Главный тренер Док Риверс заявил, что игрок «выглядел отлично», но сомневается, что он сможет принять участие в ближайшем матче с «Детройтом ».

Миддлтон восстанавливается после операций на обоих голеностопах. У «Милуоки » победная серия из 6 матчей подряд.