Док Риверс сомневается в участии Криса Миддлтона в ближайшем матче с «Детройтом»
Крис Миддлтон должен скоро дебютировать в сезоне.
Форвард «Бакс» участвовал в игре 5 на 5 во время тренировки команды. Главный тренер Док Риверс заявил, что игрок «выглядел отлично», но сомневается, что он сможет принять участие в ближайшем матче с «Детройтом».
Миддлтон восстанавливается после операций на обоих голеностопах. У «Милуоки» победная серия из 6 матчей подряд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
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