«Ситуационное решение». Том Тибодо отправил Пакома Дадье в G-лигу
19-летний французский форвард был выбран 25-м на драфте-2024 НБА. Дадье получил игровое время на старте чемпионата, но вряд ли может претендовать на ротацию в основной команде, пока баскетболисты здоровы.
«Это ситуационное решение. Есть возможность дать ему играть, пользоваться этим шансом. Он будет возвращаться к нам на тренировки. Мы занимаемся в одном здании, нужно использовать это по полной программе», – прокомментировал свою позицию главный тренер «Никс» Том Тибодо.
Дадье провел 10 матчей за основную команду, набирая 1,9 очка и 1,3 подбора за 7,4 минуты в среднем. Его лучший показатель – 9 очков, 4 подбора, 2 передачи, 1 блок-шот и 1 перехват за 17 минут в игре с «Вашингтоном».
На счету форварда в первом матче за фарм-клуб «Никс» – 12 очков и 4 перехвата. Француз реализовал 4 из 13 бросков с игры и 2 из 6 из-за дуги.
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