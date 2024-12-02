«Ситуационное решение». Том Тибодо отправил Пакома Дадье в G-лигу

Паком Дадье будет набираться опыта в лиге развития .

19-летний французский форвард был выбран 25-м на драфте-2024 НБА . Дадье получил игровое время на старте чемпионата, но вряд ли может претендовать на ротацию в основной команде, пока баскетболисты здоровы.

«Это ситуационное решение. Есть возможность дать ему играть, пользоваться этим шансом. Он будет возвращаться к нам на тренировки. Мы занимаемся в одном здании, нужно использовать это по полной программе», – прокомментировал свою позицию главный тренер «Никс» Том Тибодо .

Дадье провел 10 матчей за основную команду, набирая 1,9 очка и 1,3 подбора за 7,4 минуты в среднем. Его лучший показатель – 9 очков, 4 подбора, 2 передачи, 1 блок-шот и 1 перехват за 17 минут в игре с «Вашингтоном».

На счету форварда в первом матче за фарм-клуб «Никс» – 12 очков и 4 перехвата. Француз реализовал 4 из 13 бросков с игры и 2 из 6 из-за дуги.