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Том Тибодо: «Никс» не станут хорошей командой, полагаясь только на атаку»

Том Тибодо раскритиковал «Нью-Йорк» после матча с «Индианой».

«Никс» уступили со счетом 121:132 и имеют отрицательный баланс 4-5.

«Мы позволяли слишком много. Если не мешать соперникам во время броска, то они будут попадать. Мы не закрывали дугу... Необходимо исправлять это, причем быстро.

Мы должны показывать сильную игру на обеих половинах площадки. «Никс» не станут хорошей командой, полагаясь только на атаку», – заявил главный тренер «Нью-Йорка».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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