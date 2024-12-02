Грег Оден: «Когда я был здоров и играл, я доминировал»
Грег Оден оценил свой изначальный потенциал.
«Про меня многое говорят. Но я точно знаю, что когда я был здоров и играл, я доминировал.
Жаль, что здоровье не позволило раскрыться. С моим атлетизмом и силой, способностью бежать, держать ребят вроде Шака и Яо у меня были хорошие перспективы. Но травмы взяли свое.
До сих пор помню, как моя коленная чашечка сломалась пополам после удара Аарона Брукса. Буквально помолам... Но по изначальным данным я был создан для больших вещей. Я подбирал, блокировал, не нуждался в мяче, мог поставить заслоны трем разным игрокам в одном владении, если нужно было, мог забрать отскок в нападении. Я доминировал в этом аспекте, когда играл», – сказал 36-летний экс-центровой «Портленда».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Gils Arena Show
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