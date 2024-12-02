Бен Симмонс о судействе в матче с «Мэджик»: «Арбитры постоянно свистели. Это НБА, дайте нам побороться»
Бен Симмонс раскритиковал судей после матча с «Мэджик» (92:100).
Арбитры зафиксировали 60 фолов, что примерно на 20 больше, чем средний показатель по НБА в этом сезоне (38,8 за игру).
«Слишком много фолов. Арбитры постоянно свистели. Они слишком сильно влияли на игру.
Это НБА, дайте нам побороться», – заявил защитник «Бруклина».
На счету австралийца 2 подбора, 5 передач и 1 перехват за 12 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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