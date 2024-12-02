Бен Симмонс о судействе в матче с «Мэджик»: «Арбитры постоянно свистели. Это НБА, дайте нам побороться»

Бен Симмонс раскритиковал судей после матча с «Мэджик» (92:100).

Арбитры зафиксировали 60 фолов, что примерно на 20 больше, чем средний показатель по НБА в этом сезоне (38,8 за игру).

«Слишком много фолов. Арбитры постоянно свистели. Они слишком сильно влияли на игру.

Это НБА, дайте нам побороться», – заявил защитник «Бруклина ».

На счету австралийца 2 подбора, 5 передач и 1 перехват за 12 минут.