Центровой «Сиксерс» Андре Драммонд получил травму голеностопа в самом начале матча с «Детройтом»

Андре Драммонд временно выбыл из состава «Филадельфии».

Центровой неудачно приземлился после добивания мяча в кольцо через 3,5 минуты после начала победного матча (111:96).

Драммонд тут же упал на пол и больше не смог опереться на ногу. Ему помогли покинуть площадку.

«Ему сделали рентген, и это просто растяжение. Ничего другого. Но он будет в защитном ботинке в ближайшее время. Слышал, что вроде бы травма не такая плохая, как выглядела. Но он, все-таки, большой парень, так что да.

Нам пришлось снова все переигрывать из-за этого. Мне понравилось иметь Драммонда и Ябуселе вместе на площадке против «Хьюстона», – посетовал Ник Нерс .