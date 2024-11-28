«Мажет кучу «трешек». Джей Джей Редик ответил на вопрос об изменениях в игре Виктора Вембаньямы

Джей Джей Редик прокомментировал поражение «Сан-Антонио».

«Лейкерс » прервали неудачную серию, одолев «Сперс» со счетом 119:101. Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл, набрав 20 очков, 10 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.

Форвард реализовал 9 из 20 бросков с игры и 2 из 9 из-за дуги.

Главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика спросили, заметил ли он изменения в игре молодой звезды «Сан-Антонио » по сравнению с прошлым годом.

«Да, он мажет кучу «трешек», – саркастично заметил специалист и закончил пресс-конференцию.