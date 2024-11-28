«Иногда нужно просто посмотреть на цифры». Джей Джей Редик выпустил Далтона Кнехта в основе на матч со «Сперс»

Далтон Кнехт помог «Лейкерс» прервать серию из трех поражений.

Новичок команды вышел в стартовом составе и набрал 20 очков, 8 подборов и 2 перехвата при 8 из 15 бросков с игры и 4 из 10 из-за дуги в матче против «Сан-Антонио » (119:101).

«Иногда нужно просто посмотреть на цифры. Мы постоянно советуемся с нашей аналитической группой, они сопровождают нас на матчах и на выезде. Обычно нужно примерно 215 минут, чтобы как следует оценить какую-то игровую пятерку, мы пока не добрались до этих цифр с рядом комбинаций. Но данные по Далтону Кнехту очень позитивные, а нам сегодня нужна была победа. Нам показалось, что он придется к месту, учитывая план на игру», – заявил главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик .