«Это смешно, мне нравится». Виктор Вембаньяма прокомментировал прозвище «Зона 51» у его связки со Стефоном Каслом
Стефону Каслу и Виктору Вембаньяме дали прозвище.
Защитник был взят 4-м на драфте-2024 НБА и набирает 11,6 очка, 2,7 подбора и 3,7 передачи за 26,4 минуты в среднем, выделяясь удачными действиями в защите. Баскетболист поднялся до 2-го места в текущем рейтинге новичков.
Касл выступает под номером «5». Номер «1», который использует форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, защитный потенциал двойки и тема «инопланетянина», связанная с образом и брэндом Вембаньямы, позволили дать связке прозвище «Зона 51» (Area 51, зона испытаний экспериментальных вооружений военно-воздушных сил США и содержания инопланетян в популярной конспирологии).
«Мне нравится. Очень смешное. Действительно нравится», – улыбнулся Вембаньяма на пресс-конференции на вопрос об отношении к прозвищу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spurs Report в сети X
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