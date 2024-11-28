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«Это смешно, мне нравится». Виктор Вембаньяма прокомментировал прозвище «Зона 51» у его связки со Стефоном Каслом

Стефону Каслу и Виктору Вембаньяме дали прозвище.

Защитник был взят 4-м на драфте-2024 НБА и набирает 11,6 очка, 2,7 подбора и 3,7 передачи за 26,4 минуты в среднем, выделяясь удачными действиями в защите. Баскетболист поднялся до 2-го места в текущем рейтинге новичков.

Касл выступает под номером «5». Номер «1», который использует форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, защитный потенциал двойки и тема «инопланетянина», связанная с образом и брэндом Вембаньямы, позволили дать связке прозвище «Зона 51» (Area 51, зона испытаний экспериментальных вооружений военно-воздушных сил США и содержания инопланетян в популярной конспирологии).

«Мне нравится. Очень смешное. Действительно нравится», – улыбнулся Вембаньяма на пресс-конференции на вопрос об отношении к прозвищу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spurs Report в сети X
logoСтефон Касл
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
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