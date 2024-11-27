«Хьюстон» обеспечил себе выход в плей-офф Кубка НБА

«Рокетс» сыграют в плей-офф Кубка НБА.

«Хьюстон » во вторник справился с «Миннесотой» (117:111 ОТ) и обеспечил себе выход в плей-офф Кубка НБА.

«Рокетс» (3-0) гарантировали себе 1-е место в группе А Западной конференции. В плей-офф Кубка НБА попадают шесть победителей групп и два обладателя wild card.

Ранее в плей-офф внутрисезонного турнира квалифицировался «Голден Стэйт».