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«Хьюстон» обеспечил себе выход в плей-офф Кубка НБА

«Рокетс» сыграют в плей-офф Кубка НБА.

«Хьюстон» во вторник справился с «Миннесотой» (117:111 ОТ) и обеспечил себе выход в плей-офф Кубка НБА.

«Рокетс» (3-0) гарантировали себе 1-е место в группе А Западной конференции. В плей-офф Кубка НБА попадают шесть победителей групп и два обладателя wild card.

Ранее в плей-офф внутрисезонного турнира квалифицировался «Голден Стэйт».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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