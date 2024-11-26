Тайриз Халибертон о нестабильной игре на старте сезона: «Баскетбол превращался в работу»

Тайриз Халибертон объяснил нестабильную игру на старте сезона.

Перед матчем с «Пеликанс» разыгрывающий «Пэйсерс» признался, что ему пришлось напоминать самому себе о том, что в баскетбол надо играть в радостью и страстью.

«Разочарования взяли верх, баскетбол превращался в работу. Я должен был напомнить себе, что играть надо в удовольствие», – заявил Халибертон.

В понедельник на его счету 34 очка и 13 передач при 9 3-очковых в победной встрече.

«Товарищи по команде оказали мне огромную помощь в этот период. Местами было действительно не очень приятно… И Паскаль Сиакам , будучи лидером коллектива, ветераном нашей команды, проделал большую работу, контролируя меня, заставляя меня отвечать за другие вещи, не связанные только лишь с бросками. Его не волнуют мои попадания и промахи. Он просто хочет, чтобы я был самим собой, выходил и играл с радостью, играл правильно.

Для меня очень важно сохранять эту радость, эту любовь и страсть к игре в баскетбол. Потому что я искренне люблю то, что делаю. Я люблю организацию, люблю товарищей по команде. И все это было очень важным фактором на протяжении первых 17-18 матчей», – заявил Халибертон после встречи с «Новым Орлеаном».