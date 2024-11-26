Стив Керр: «Не стоит чрезмерно реагировать после двух неудачных матчей. Возникли проблемы с исполнением»
Стив Керр отреагировал на неудачный отрезок для «Голден Стэйт».
«Уорриорз» в двух последних матчах уступили «Сперс» и «Нетс», имея крупное преимущество в третьих четвертях (17 и 18 очков соответственно).
«Не стоит чрезмерно реагировать после двух неудачных матчей. Слушайте, всего две игры назад все чувствовали себя отлично.
Мы должны разобраться с тем, что произошло в последних двух встречах. Не думаю, что все дело в усталости. Возникли проблемы с исполнением.
Завтра у нас тренировка, что очень здорово, мы неделю не тренировались. Потом и в пятницу. У нас появляется хорошая возможность поработать над настройками и, надеюсь, вернуться в свой ритм», – считает главный тренер «воинов».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 95.7 The Game
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