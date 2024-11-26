Стив Керр: «Не стоит чрезмерно реагировать после двух неудачных матчей. Возникли проблемы с исполнением»

Стив Керр отреагировал на неудачный отрезок для «Голден Стэйт».

«Уорриорз» в двух последних матчах уступили «Сперс» и «Нетс», имея крупное преимущество в третьих четвертях (17 и 18 очков соответственно).

«Не стоит чрезмерно реагировать после двух неудачных матчей. Слушайте, всего две игры назад все чувствовали себя отлично.

Мы должны разобраться с тем, что произошло в последних двух встречах. Не думаю, что все дело в усталости. Возникли проблемы с исполнением.

Завтра у нас тренировка, что очень здорово, мы неделю не тренировались. Потом и в пятницу. У нас появляется хорошая возможность поработать над настройками и, надеюсь, вернуться в свой ритм», – считает главный тренер «воинов».