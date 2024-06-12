Тимоте Луваву-Кабарро стал игроком «Басконии»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Баскония чемпионат Испании АСВЕЛ Виллербан Тимоте Луваву-Кабарро Баскетбол

Тимоте Луваву-Кабарро и «Баскония» подписали контракт на два года.

Испанский клуб официально объявил о подписании соглашения с Тимоте Луваву-Кабарро (29 лет, 201 см). Контракт с французским форвардом рассчитан до 2026 года.

В прошедшем сезоне Луваву-Кабарро выступал за «Виллербан», набирая в Евролиге 13,0 очка, 3,4 подбора, 2,3 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

На счету француза 328 матчей в НБА за «Филадельфию», «Оклахому», «Чикаго», «Бруклин» и «Атланту».

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