Видео
0

34 очка Лаури Маркканена помогли «Юте» одолеть «Нью-Йорк»

«Джаз» победили «Никс» – 121:106.

Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Юты» Лаури Маркканен. На его счету 34 очка, 9 подборов и 2 передачи при 11 точных из 15 бросков с игры, 5 из 8 из-за дуги и 7 из 8 со штрафной линии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
logoНБА
logoЮта
logoНью-Йорк
logoБаскетбол - видео
logoЛаури Маркканен
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дабл-дабл Джа Морэнта (22+10) помог «Мемфису» добиться победы над «Ютой»
124 октября, 06:59Видео
Крис Пол – в «Сперс», Мартин – в «Сиксерс», Диллингэм – в «Вулвз». Самые недооцененные маневры лета
1118 сентября, 15:30
«Юта» пыталась выменять Дрю Холидэя и Микэла Бриджеса
77 августа, 13:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кевин Дюрэнт является миноритарным ационером компании по производству дронов, активно используемых Израилем
5 минут назад
25+9+7 от Виктора Вембаньямы позволили «Сперс» одолеть «Уорриорз»
23 минуты назадВидео
НБА. «Лейкерс» принимают «Денвер», 25+7+9 Вембаньямы принесли «Сперс» победу над «Голден Стэйт» и другие матчи
15733 минуты назадLive
Ламело Болл установил рекорд карьеры по результативности, набрав 50 очков в проигранном матче с «Бакс»
137 минут назадВидео
Фред Ванвлит назвал судью «сучкой» и чуть не попал пальцем в лицо после удаления
52 минуты назадВидео
NCAA. «Кугарс» Егора Демина разгромили «Дельта Девилз»
сегодня, 03:58
Скут Хендерсон попал в небольшую аварию
3вчера, 20:36
Яннис Адетокумбо: «С нетерпением жду возможности сыграть за Грецию предстоящим летом»
1вчера, 20:23
В нынешнем сезоне НБА трипл-дабл происходит каждые 7,96 матча. Это второй показатель в истории НБА
3вчера, 19:21
Евробаскет-2025. Украина проиграла Израилю
15вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Еремин: «На Кубке Дружбы можно было проверить молодежную сборную России»
вчера, 20:58
Джейлен Макдэниэлс присоединится к фарм-клубу «Вашингтона»
вчера, 20:07
Брук Лопес почесал голову Беннедикту Матурину во время штрафного броска
вчера, 19:55Видео
Агент: «Факундо Кампаццо получил от «Пао» самое крупное предложение в истории европейского баскетбола, но выбрал «Реал»
1вчера, 19:33
Андрей Кириленко о сборной: «Ребята талантливые, умеющие играть, но в какой‑то момент теряются и не проявляется лидер»
вчера, 19:03
«Олимпиакос» и Никола Милутинов ведут переговоры о новом контракте
вчера, 18:38
Тайриз Макси о Джареде Маккейне: «Кто сказал, что мы маленькие?»
вчера, 18:20
Андрей Кириленко: «Сборная России сделала много ошибок в матче против Туниса»
вчера, 18:06
Никола Йокич лидирует в НБА по проценту реализации трехочковых – 58,5
10вчера, 17:18
Команды-претенденты проявляют интерес к Роберту Уильямсу
1вчера, 16:43