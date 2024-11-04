«Дал заднюю». Кузма посмеялся над Гобером из-за его реакции на агрессию Уэстбрука

Кайл Кузма посмеялся над Руди Гобером.

Защитник «Денвера » Кристиан Браун ворвался под кольцо и поставил сверху через центрового «Миннесоты» во время пятничной встречи команд.

Браун стал демонстративно праздновать эффектное попадание, что вызвало гневную реакцию со стороны французского баскетболиста. При этом он отпрянул, как только к нему подбежал Расселл Уэстбрук .

Игрок «Вашингтона» посмеялся над эпизодом в комментариях: «Дал заднюю 😂😂😂😂😂»

Изображение: ESPN