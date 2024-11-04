Фото
1

«Дал заднюю». Кузма посмеялся над Гобером из-за его реакции на агрессию Уэстбрука

Кайл Кузма посмеялся над Руди Гобером.

Защитник «Денвера» Кристиан Браун ворвался под кольцо и поставил сверху через центрового «Миннесоты» во время пятничной встречи команд.

Браун стал демонстративно праздновать эффектное попадание, что вызвало гневную реакцию со стороны французского баскетболиста. При этом он отпрянул, как только к нему подбежал Расселл Уэстбрук.

Игрок «Вашингтона» посмеялся над эпизодом в комментариях: «Дал заднюю 😂😂😂😂😂»

Изображение: ESPN 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ahn Fire Digital
logoДенвер
logoМиннесота
logoНБА
Баскетбол - фото
logoРасселл Уэстбрук
logoРуди Гобер
соцсети
logoКайл Кузма
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нам нужно провести расследование». Гобер и Эдвардс пошутили по поводу того, что Йокич знал комбинацию «Вулвз» после тайм-аута
72 ноября, 08:02Видео
Руди Гобер об эпизоде с Брауном: «Мне понравился данк, но то, что было после – нет. Это часть игры»
142 ноября, 07:01Видео
Кристиан Браун поставил сверху через Руди Гобера
42 ноября, 06:51Видео
Уэстбрук начал сезон, реализовав 11 из 45 с игры. У игрока «Наггетс» худший процент в НБА среди тех, кто совершил 40 попыток
222 ноября, 05:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Майк Джеймс: «НБА не создана для таких, как я»
7 минут назад
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с «Астаной»
113 минут назад
Управленец НБА: «Наггетс» загонят Йокича, если он продолжит столько играть»
433 минуты назад
Джейсон Тейтум был недоволен эпизодом с фолом Гранта Уильямса, но принял извинения (Уошберн)
54 минуты назад
Данк Алекса Пойтресса и попадание Амата Мбайе после передачи Тони Джекири – в Топ-10 игровой недели Лиги ВТБ
сегодня, 09:15Видео
Име Удока о Бадди Хилде: «У «Голден Стэйт» снова появился Клэй Томпсон»
5сегодня, 08:36
Мэтт Барнс поддержал Эмбиида в конфликте с журналистом: «Иногда насилие – это ответ»
6сегодня, 08:18
Энтони Дэвис: «Если будем играть как с «Торонто», «Лейкерс» практически не остановить»
6сегодня, 08:05
Джейлен Джонсон набрал 29 очков, 9 подборов и 8 передач в победном матче с «Новым Орлеаном»
1сегодня, 06:38Видео
Джейлен Джонсон и Лука Дончич – авторы лучших моментов игрового дня НБА
2сегодня, 06:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Лаврион» встретится с «Паниониосом»
только что
172-сантиметровый Юки Кавамура о жесте «слишком маленький»: «Не фанат, но покажу, если мои партнеры будут ставить через соперников»
сегодня, 08:58Фото
Адриатическая лига. ФМП – «Партизан», «Црвена Звезда» сыграет с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
сегодня, 07:53
Джей Джей Редик: «Вандербилт испытывает легкий дискомфорт, но это нормально. Он увеличивает активность»
сегодня, 07:48
«Милуоки» намерен обменять Маржона Боучэмпа
4сегодня, 07:37
В Новогорске стартовал сбор женской команды России
сегодня, 06:57
Джастин Бин из «Альбы» выбыл на 3 месяца с переломом запястья
сегодня, 06:47
Ростислав Вергун: «Большая ротация, которую использовали в последних матчах, сделала игру «Уралмаша» качественней»
сегодня, 06:00
Лука Дончич о трештоке на немецком в матче с «Мэджик»: «Я слышал, как они говорили по-немецки, так что сказал кое-что»
5сегодня, 05:13
Чемпионат Италии. «Тренто» разгромил «Милан», «Виртус» был сильнее «Тревизо» и другие результаты
1вчера, 21:22