«Дал заднюю». Кузма посмеялся над Гобером из-за его реакции на агрессию Уэстбрука
Кайл Кузма посмеялся над Руди Гобером.
Защитник «Денвера» Кристиан Браун ворвался под кольцо и поставил сверху через центрового «Миннесоты» во время пятничной встречи команд.
Браун стал демонстративно праздновать эффектное попадание, что вызвало гневную реакцию со стороны французского баскетболиста. При этом он отпрянул, как только к нему подбежал Расселл Уэстбрук.
Игрок «Вашингтона» посмеялся над эпизодом в комментариях: «Дал заднюю 😂😂😂😂😂»
Изображение: ESPN
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ahn Fire Digital
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости