Джей Хафф пришел на матч в розовой кофте с длинными рукавами а-ля Кайл Кузма
Джей Хафф выбрал костюм Кайла Кузмы на Хэллоуин.
Центровой «Мемфиса» пришел на матч с «Милуоки» в розовой кофте с длинными рукавами.
Популяризатором данного наряда является Кайл Кузма из «Вашингтона».
Изображение: SportsCenter
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SportsCenter
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