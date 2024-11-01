Джей Хафф пришел на матч в розовой кофте с длинными рукавами а-ля Кайл Кузма

Джей Хафф выбрал костюм Кайла Кузмы на Хэллоуин.

Центровой «Мемфиса » пришел на матч с «Милуоки» в розовой кофте с длинными рукавами.

Популяризатором данного наряда является Кайл Кузма из «Вашингтона».

Изображение: SportsCenter