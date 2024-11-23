Никола Йокич вернулся в состав «Денвера» после пропуска трех матчей. Его отсутствие было связано с ожиданием рождения сына
Никола Йокич вернулся в состав «Денвера» во встрече с «Далласом» в пятницу.
Звездный центровой пропустил три матча «по личным причинам». Выяснилось, что отсутствие серба было связано с ожиданием рождения сына, который появился на свет в четверг.
Средние показатели Йокича в 11 встречах – 29,1 очка, 13,5 подбора и 11,4 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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