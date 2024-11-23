Никола Йокич вернулся в состав «Денвера» после пропуска трех матчей. Его отсутствие было связано с ожиданием рождения сына

Никола Йокич вернулся в состав «Денвера» во встрече с «Далласом» в пятницу.

Звездный центровой пропустил три матча «по личным причинам». Выяснилось, что отсутствие серба было связано с ожиданием рождения сына, который появился на свет в четверг.

Средние показатели Йокича в 11 встречах – 29,1 очка, 13,5 подбора и 11,4 передачи за игру.