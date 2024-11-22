Брайан Уиндхорст: «Контракт Франца Вагнера поломал планы клубов в межсезонье»

Франц Вагнер подписал максимальное продление новичка летом.

По сообщению Брайана Уиндхорста, несколько генменеджеров жаловались ESPN на разрушенный в результате соглашения Вагнера рынок, в то время как новое коллективное соглашение должно было ограничить количество максимальных контрактов. Один из агентов рассказывал, что готовил своих молодых игроков к падению уровня зарплат этим летом из-за новых правил.

«Контракт Вагнера поломал все планы клубов», – написал инсайдер.

«Мэджик» не сомневались в подписанном соглашении с учетом атлетических способностей игрока, его рабочей этики и характера.

Вагнер набирал 29 очков, 6 подборов и 6,3 передачи в среднем, реализуя 37% бросков из-за дуги, в 6-матчевой победной серии. 37 очков форварда помогли команде победить «Лейкерс» в гостях в последнем матче.

«Его бросок нестабилен, но если это исправится, он будет потрясающим игроком. Он делает на площадке все понемногу», – прокомментировал успехи баскетболиста один из скаутов.