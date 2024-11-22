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Леброн Джеймс о поражении от «Орландо»: «В матче 48 минут. Нельзя кивать на штрафные броски»

«Лейкерс» потерпели первое домашнее поражение от «Орландо».

Команда уступила со счетом 118:119, Энтони Дэвис забросил 1 из 4 штрафных на последней минуте матча.

«У нас были шансы, но они хорошо сыграли. Главным броском вечера стало попадание Франца. Но мы должны были побеждать, сами не справились.

В матче 48 минут, нельзя кивать на штрафные. Они могли завершить игру в нашу пользу. Но мы упустили эту возможность, надо двигаться дальше.

В третьем периоде нас опередили со счетом 29:21. Мы вышли, растеряли преимущество в 7 очков, которого достигли перед перерывом, и они стали лидерами. Было много всего, нельзя указывать на какую-то конкретную вещь.

Они очень хороши в защите. Но мы набрали 118 очков, реализовали 50% с игры. Им не удалось нас сдержать. У нас были хорошие позиции для бросков», – заключил Леброн Джеймс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Послематчевое интервью Леброна Джеймса, Spectrum SportsNet в сети X
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