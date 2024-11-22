В тренировочном зале «Нетс» выставлены футбольные шлемы для мотивации игроков

«Нетс» придумали новый способ мотивации баскетболистов .

В тренировочном зале «Нетс» выставлены 18 футбольных шлемов для мотивации игроков.

Свой шлем есть у каждого в составе, есть также и командный шлем.

По словам главного тренера «Бруклина » Жорди Фернандеса, идея пришла в голову его помощникам. Это способ для тренеров отдать должное игрокам за то, что они делают для команды.

Игроки получают наклейки на шлем за соблюдение основных правил нападения и защиты, а также за личные достижения.

Соцсети Си Джей Холмса