В тренировочном зале «Нетс» выставлены футбольные шлемы для мотивации игроков
«Нетс» придумали новый способ мотивации баскетболистов .
В тренировочном зале «Нетс» выставлены 18 футбольных шлемов для мотивации игроков.
Свой шлем есть у каждого в составе, есть также и командный шлем.
По словам главного тренера «Бруклина» Жорди Фернандеса, идея пришла в голову его помощникам. Это способ для тренеров отдать должное игрокам за то, что они делают для команды.
Игроки получают наклейки на шлем за соблюдение основных правил нападения и защиты, а также за личные достижения.
Соцсети Си Джей Холмса
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Си Джей Холмса
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