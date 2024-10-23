Три самые недооцененные команды НБА

От редакции: вы читаете материал в пользовательском блоге, где пишут об американском баскетболе. Не забывайте о плюсах.

В лиге целых 30 команд и сказать что-то дельное обо всех сразу достаточно сложно. О некоторых и сказать особо нечего (например Бостон – молодцы, че). Но есть кластер команд которые находятся в промежуточном состоянии и каждый год среди таких команд кто-то взлетает наверх, а кто-то стремительно падает. Об оценке их перспектив и хочется написать перед сезоном, чтобы в конце сказать – а я же говорил! Ну либо сделать вид что ничего не было. Я выделил 6 интересных команд, 3 из которых на мой взгляд недооценены, в то время как 3 – переоценены (по котировкам букмекеров, хотя в целом общественное мнение неплохо совпадает с этими котировками).

О троице недооцененных этот текст.

1. Шарлотт // шершни

Пора им уже наконец взлететь и порхать! Их ростер в этом году стал куда более крепким и сбалансированным. Это уже набор игроков способных бороться за победы, и они точно способны пробить те 30, которые им рисуют букмекеры. Но я думаю, они могут забраться еще выше! И главная причина предполагаемого подъема – возвращение на паркет в здравии и на свободе их главной связки Болл – Бриджес. В целом, вот основные позитивные факторы:

Pick’n’Roll Болл – Бриджес

Это очень сильное взаимодействий и одно из самых недооцененных в лиге, на мой взгляд. Это очень похоже на то, чем должна быть связка Лиллард – Яннис, которой они так пугали в том сезоне, но которой мы почти не увидели. Вариантов того как они могут это разыграть действительно очень много, Ламело хорошо бросает из под заслона, ему нельзя давать свободу наверху, также он очень хорошо навешивает на кольцо куда данчит Бриджес. При этом Майлз способен наказывать за размены за счет огромного атлетизма и какого-никакого скилла. Заступ же играть опасно, так как Ламело достаточно крупный чтобы отдать из под него передачу Майлзу и когда эта дура несется к кольцу, без фола её остановить очень трудно. В целом давать Бриджесу хоть немного пространства для набора скорости – опасно. Даже вариант с пик-н-попом для них доступен, так как оба бросающие. В целом наличие хорошего пик-н-ролла по регулярке – уже немалая часть успеха. Эффективно защищаться против этого будет нелегко.

Быстрое нападение и крепкие винги

Еще один плюс Ламело – он отлично раздает длинные передачи в быстрые отрывы. Очевидно что команда рассчитывает на этот вариант набора очков, и сейчас тут есть уже немало молодых и быстрые вингов способных под такие передачи убегать: тут и те же Миллер, Бриджес, Грин, Салун, возможно Диабате. Все это также позволяет им часто играть достаточно крупной пятеркой, что должно упрощать игру в защите и потенциально больше форсить потери и опять же бежать в отрыв.

Миллер и скамейка

Брендон Миллер показал в прошлом сезоне что вполне способен самостоятельно набирать очки, что говорит не только о его звездном потенциале, но и о готовности прямо сейчас помогать команде скорингом со сносной эффективностью, делая тем самым нападение более разнообразным. А именно дополнительной опции все таки не хватало прошлому успешному образцу Шарлотт. В команде также появился Тре Манн, который по предсезонке показал, что способен очень прилично набирать со скамейки и придавать в целом атаке какое-то движение пока Болл отдыхает. Кажется что Манн обретает какую-то уверенность на мяче и это важно, особенно когда играет вторая пятерка и кому-то нужно решать. Манн по предсезонке показал, что способен взять на себя и решить, если он будет также играть по сезону, должен будет претендовать на лучшего шестого. Также есть Сет Карри все еще способный попасть свои пару трешек со скамейки, и Грант Уильямс, который тоже тут лишним скорее всего не будет. Из молодых помимо Салуна (от которого пока непонятно чего ждать) есть Ник Смит, который тоже способен со скамейки что-то накидать, хотя едва ли там какой то высокий потенциал.

Но есть и пара проблемных моментов/вопросов:

Отсутствие центра

На самом деле есть Марк Уильямс, но он пока травмирован, да и в прошлом сезоне провел всего 20 матчей. Однако в тех самых играх он был хорош, если прогнозы верны и он восстановится через пару месяцев – всё не так плохо, собственно на это и приходится надеяться. Пока же есть Ник Ричардс, который – ну просто тело. Не так плохо по нынешним меркам, но понятно что хочется большего. Может быть в плохом случае удастся переманить кого то из больших Орландо. Также в команде есть немало ребят с которыми вроде можно пробовать играть в смоллбол: Гибсон, Бриджес, Грант Ульямс, Диабате.

Что если Ламело опять травмируется?

Эээмм. Ну, тогда видимо они не пробьют те самые 30 побед))

Вообще Шарлотт сейчас любят ставить перед какой-то ложной дилеммой: вокруг кого строить команду: Ламело или Миллер? Я пока не увидел от Миллера ничего что могло бы поставить его в один ряд с Ламело по влиянию на игру команды. Но это и не требуется, Болл – разыгрывающий, скорер, организатор быстрого нападения, Миллер – просто скорер, но они вполне могут друг друга дополнять. Команда стала талантливее и надежнее по исполнителям. Если все будут живы, здоровы, а новый тренер периодически будет зачитывать в раздевалке уголовный кодекс, команда должна быть сильно выше предсезонных ожиданий и выступить в регулярке хорошо. А в качестве самого смелого ожидания, я думаю можно верить и даже в попадание в плей офф. По крайней мере насчет плей инн я почти уверен.

2. Детроит // поршни

Кажется Пистонс вдохновились примером Хьюстона и осознали, что как бы много талантливых игроков вы не пикали, для прогресса надо в какой то момент становиться баскетбольной командой и выигрывать какие-то матчи. Для этого Детроит подписал взрослых игроков которые играли в лиге и умеют попадать мячом по кольцу: Харрис, Бизли, Фонтекио, Хардуей. А также слили наконец тех, в кого уже было невозможно верить (Бэгли, Уайзмен и Хейс никак не могли дождаться бумажки о том что они официально басты). Всё это уже неплохо, но есть и другие позитивные, и именно что игровые факторы, которые убедили лично меня, что 25 побед которые им рисуют букмекеры – не предел.

Стало больше пространства

Отсутствие у Пистонс бросающих из-за дуги и как следствие – пространства, в том году отмечали все. Это обнажало и выставляло под огромный прожектор главную уязвимость Канингема – не способность бросать с ведения и набирать много очков в одного. Однако это не значит обязательно что Кейд – плохой разыгрывающий. И я думаю, что летние подписания, о которых было написано выше, помогут это доказать. Сейчас не трудно собрать пятерку, с которой при пик-н-роле Канингема и Дюрена на дуге будут три шутера. Это в три раза больше чем в том году. Это правда означает что Осар, Стюарт и Холланд будут в этот момент на скамейке, но что поделать, уже неплохой вариант при котором нападение будет работать. Стюарта может вообще имеет смысл куда-то отдать, практика показала что с Дюреном его совместить тяжело, а при наличии такого количества молодых атлетичных вингов, он может быть и вовсе не нужен?

Стало больше типов взаимодействий

Не одним пик-н-роллом Канингем – Дюрен единым славится Детроит (может будет когда-то славиться). По предсезонке видно желание штаба играть более интересно и разнообразно. Тот же Кейд больше начинает без мяча двигаясь и предлагая свои заслоны, Дюрен принимает мяч в посте или наверху и ищет хендоффы и варианты для передач. Больше заслонов на слабой стороне, больше катов. Кейд и Айви играют двойки желая дать первому размен в более мелкого кого он может наказать. В целом больше движения игроков периметра, они стали умнее перемещаться предлагая себя что облегчает жизнь боллхендлеру. В общем становится больше типов взаимодействий, что конечно логично для команды у которой нет огромного таланта в нападении и суперзвездного атакующего потенциала в целом.

Прогресс Айви

Отмечу также что Айви выглядит нереально заряженным и более нацеленным на кольцо. У него приличный проход и какой-никакой прогресс с броском намечается. Он скорее всего будет чаще начинать атаку на мяче и больше взаимодействовать на периметре с Канингемом, что должно приносить защите немало головной боли, учитывая взрывную скорость Айви. В целом жду от него если не прорывного сезона, то точно ощутимого прогресса.

Есть и проблемный момент:

Отсутствие второго разыгрывающего и слабая скамейка

Нападение будет сносно работать пока Кейд и Айви на площадке. Когда же они отдыхают, всё теряет смысл, так как никто больше не способен вести мяч и двигать нападение, придавать владению какой-то смысл (может Холланд будет способен?). Очень часто все просто бегают как курицы с отрубленными головами и ждут шанса выкинуть мяч по кольцу уже как нибудь. Несмотря на то что количество людей, которых не стыдно выпустить на паркет достигло приличной отметки в 9-10, кто будет приводить атаку в движение во второй пятерке и делать этих людей не бесполезными – непонятно. Видимо вся надежда на Сассера, но пока это не кажется сильно надежным. Особенно учитывая что Кейд тоже будет играть не всегда и в целом тут можно вспомнить сколько матчей он пропустил за карьеру, но я пожалуй не буду)

Несмотря эти проблемы и отсутствие суперзвездного потенциала (у Орландо вон тоже его нет) прогресс тут мне кажется очевиден и команда должна быть ощутимо лучше. Я вполне верю что по такому Востоку они могут и залететь в плей инн.

3. Финикс // солнышки

Финиксу рисуют 46 побед, что как мне кажется – маловато. Их принято оценивать сейчас через призму позорного поражения от Миннесоты в первом раунде, что в целом логично. Однако нельзя также игнорировать очень даже крепкое межсезонье с их стороны.

Буденхольцер

Не буду скрывать – главная причина моей веры в Санс – любовь к Буденхольцеру. Как бы его ни хейтили разные люди, глупо отрицать что он способен поставить игру и выстроить систему, которая отталкивается от сильных сторон своих звезд. Другой вопрос, что эта система не всегда выдает максимум эффективности на маленькой дистанции плей офф, но мы все так пока про регулярку. До плей офф всем еще дожить надо (охх, хоть бы в этот раз реально кто-то дожил до плей офф).

Хорошие подписания

Прежде всего в этом отношении радует приход Таюса Джонса. Это отличный разыгрывающий по которому до сих пор плачут в Мемфисе, и на замену которого там даже подписали Скотти Пиппена (правда младшего). Он способен прилично набирать как в старте так и со скамейки и скорее всего будет проводить много времени с кем то одним из звезд или пока они вовсе отдыхают. Это должно помочь держать должный уровень нападения на протяжении игры и также в тех играх где кто-то из звезд отдыхает. Примерно с этой же целью здесь есть примерно такой же по функционалу игрок -Монте Моррис. К последнему правда больше вопросов по игре за последние годы, но посмотрим. Пламли – тоже лучше чем ничего. В команде остались Ройс О’Нил и Грейсон Аллен. Также мне понравился Раян Данн, которого они выбрали под 28м пиком в этом году. Это конечно не новичок года, но со своей ролью хорошо защищаться и бодро бегать в атаку должен справиться, потенциально очень сильный защитник.

Больше движения мяча

По предсезонке видно желание больше двигать мяч и находить своих звезд в состоянии когда им чуть проще набирать очки. А не тогда когда они просто стоят на средней и пытаются бросить сложный бросок через руки, пока под кольцом их ждут двое, а все остальные статично стоят на периметре и ждут чуда. В целом этот вектор пытались развивать и в прошлом сезоне, но сейчас, при наличии разыгрывающих с этим должно пойти сильно бодрее и это способно ощутимо повысить эффективность нападения. Все таки – именно в этой плоскости лежит какое-то развитие команды и реализация их суперзвездного потенциала.

В целом предстартовые оценки как будто отправляют Финикс куда-то в сторону Лейкерс, Клипперс, ГС, Пеликанс и т.д. – в эту жаркую мясорубку за оставшиеся места в плей офф. В то время как на мой взгляд, это все таки команда принципиально уровнем повыше. В моем видении, они должны быть в топ 5 Запада и находиться все таки над этой борьбой.

Достойны упоминания: Орландо, Мемфис.

Они хороши, но их в целом и так оценивают достаточно высоко для их нынешнего уровня. Однако нельзя не отметить, что команды очень глубокие и в их успех по регулярке верить легко (конечно если Джа, также как и Бриджес смогут держать его в штанах). Команды молодые и там есть кому прогрессировать. Саггс прибавляет в броске(хотя и не прибавляет в розыгрыше), что уже неплохо. Энтони Блейк способен сильно прибавить, у него мощнейший проход и если прокачает бросок и ведение – сможет сильно влиять на нападение команды. У Мемфиса радует новичок Джейлен Уэллс. Могут прогрессировать Джи Джи Джексон и Скотти Пиппен. Но главное для тех и других – прогресс их «звезд» (ну или тех кто должен стать звездами). Бейн у Мемфиса и Вагнер/Банкеро у Орландо. По большому счету дальнейший их успех (возможность преодолеть первый раунд), во многом зависит именно от звездного потенциала.

Если вы дочитали это до конца – большое спасибо, и поздравляю с началом нового сезона НБА!

Фото: Gettyimages.ru /Alex Slitz, Harry How, Christian Petersen, Gregory Shamus; East News /AP Photo/Darryl Webb